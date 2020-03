I Testi di tutte le canzoni del Festival di Sanremo 2020 TUTTE LE CANZONI DI SANREMO 2020

Lettera di un figlio al papà morto per Coronavirus: “Non eri sacrificabile, eri una risorsa per noi”



Mario, 70enne della Bergamasca, è uno delle centinaia di vittime di Coronavirus in Lombardia. L’anziano si è spento all’ospedale di Ponte San Pietro. Il figlio Massimo ha scritto una struggente lettera a un quotidiano locale per salutare il padre, ammalatosi nel momento peggiore, quello “in cui se è disponibile una terapia intensiva viene data priorità ad una persona meno sacrificabile, più giovane. Ma tu – conclude il figlio – non eri sacrificabile”.

