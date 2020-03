I Testi di tutte le canzoni del Festival di Sanremo 2020 TUTTE LE CANZONI DI SANREMO 2020

Licia Nunez: “Mio padre in punto di morte ha chiesto di me, non sono arrivata in tempo”



Al Grande Fratello Vip, Licia Nunez ha svelato un triste episodio della sua vita famigliare a Patrick Pugliese, la morte del papà: “Se potessi tornare indietro correrei a sentire le sue ultime parole”. L’attrice ha raccontato anche la sua adolescenza difficile e irrequieta: “A scuola ero una secchiona, ma lasciai il liceo a 16 anni per andare a lavorare”.

