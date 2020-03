I Testi di tutte le canzoni del Festival di Sanremo 2020 TUTTE LE CANZONI DI SANREMO 2020

L’incoerenza del ministro Spadafora e la difficoltà di fermare il calcio in Italia



In pochi giorni il ministro per le Politiche giovanili e lo Sport, Vincenzo Spadafora, ha detto tutto e il contrario di tutto a colpi di slogan: annuncia la proposta delle partite in chiaro anche se la legge non lo consente, firma il decreto dello sport a porte chiuse e poi attacca la Lega di Serie A definendola “irresponsabile” perché non ferma il campionato.

Continua a leggere



In pochi giorni il ministro per le Politiche giovanili e lo Sport, Vincenzo Spadafora, ha detto tutto e il contrario di tutto a colpi di slogan: annuncia la proposta delle partite in chiaro anche se la legge non lo consente, firma il decreto dello sport a porte chiuse e poi attacca la Lega di Serie A definendola “irresponsabile” perché non ferma il campionato.

Continua a leggere

Continua a leggere