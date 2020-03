I Testi di tutte le canzoni del Festival di Sanremo 2020 TUTTE LE CANZONI DI SANREMO 2020

Live – Non è la D’Urso non raddoppia, salta (per ora) la puntata del martedì: “Siamo in pochi”



Canale 5 per il momento accantona la possibilità di un raddoppio per Live – Non è la D’Urso, che sarebbe dovuto andare in onda anche martedì 24 marzo. Non è escluso che l’dea si concretizzi dalla settimana prossima, ma al momento la carenza di personale la rende infattibile: “Io sono a disposizione”.

