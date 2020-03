I Testi di tutte le canzoni del Festival di Sanremo 2020 TUTTE LE CANZONI DI SANREMO 2020

Liverpool ko con il Watford e addio a due super record. E l’Arsenal sfotte i Reds



Il Liverpool è stato sconfitto per 3-0 dal Watford. I Reds hanno perso la prima partita in questa Premier League e così facendo hanno detto addio a due record, che inseguivano da tempo. Il Liverpool di Klopp cercava di chiudere il campionato imbattuto, come ha fatto l’Arsenal nel 2004, e voleva raggiungere almeno 50 partite d’imbattibilità per battere il primato dei Gunners. Dopo il ko con il Watofrd, l’Arsenal ha preso in giro sui social il Liverpool.

