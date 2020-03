I Testi di tutte le canzoni del Festival di Sanremo 2020 TUTTE LE CANZONI DI SANREMO 2020

Locazione uso non abitativo e gravità dell’inadempimento



Cassazione 26.11.2019 n 30730 Nella locazione ad uso non abitativo la risoluzione si basa sul grave inadempimento e sull’intollerabile prosecuzione del rapporto. L’inadempimento va valutato nell’economia del rapporto, effettuto tale accertamento deve essere valutato l’interesse del creditore alla prosecuzione. La risoluzione per Il ritardo nel pagamento del canone occorre valutare il tempo trascorso, l’entità della somma da pagare in base all’importo già versato e ogni altra circostanza utile.

