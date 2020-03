I Testi di tutte le canzoni del Festival di Sanremo 2020 TUTTE LE CANZONI DI SANREMO 2020

Lodi, Seriate e Crema: tre ospedali dedicati al coronavirus, reparti trasformati e nuovi macchinari



Gli ospedali di Lodi, Seriate e Crema saranno trasformati per diventare centri “a vocazione coronavirus” dedicati interamente alla cura dei pazienti contagiati. Lo ha annunciato l’assessore al Welfare lombardo, Giulio Gallera. Saranno le strutture “che dedicano e ‘trasformano’ i reparti di Medicina in Pneumologie e si fanno carico di pazienti meno complessi”. In arrivo anche i Cpap (Continuous Positive Airway Pressure), strumenti che aiutano i pazienti a respirare e che possono essere usati anche fuori dalla terapia intensiva.

