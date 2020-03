I Testi di tutte le canzoni del Festival di Sanremo 2020 TUTTE LE CANZONI DI SANREMO 2020

Lombardia, rubano timbri a medici per validare le ricette da presentare in farmacia: 21 denunciati



Avevano rubato i timbri di alcuni medici, uno dei quali dell’ospedale San Raffaele di Milano, per poter validare alcune ricette e potersi recare in farmacia per prelevare i prodotti senza spendere un euro. Sono stati però scoperti e denunciati a piede libero dalla polizia locale di Milano 21 individui per truffa aggravata ai danni dello Stato. Tra di loro anche G.S., 30 anni, noto personal trainer di Desenzano del Garda.

Continua a leggere



Avevano rubato i timbri di alcuni medici, uno dei quali dell’ospedale San Raffaele di Milano, per poter validare alcune ricette e potersi recare in farmacia per prelevare i prodotti senza spendere un euro. Sono stati però scoperti e denunciati a piede libero dalla polizia locale di Milano 21 individui per truffa aggravata ai danni dello Stato. Tra di loro anche G.S., 30 anni, noto personal trainer di Desenzano del Garda.

Continua a leggere

Continua a leggere