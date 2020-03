I Testi di tutte le canzoni del Festival di Sanremo 2020 TUTTE LE CANZONI DI SANREMO 2020

L’oroscopo del giorno 3 marzo: Pesci e Vergine birichini ma l’Acquario dolcissimo



L’oroscopo di oggi, martedì 3 marzo, vede la Luna transitare nel segno d’aria dei Gemelli e Venere in quadratura a Saturno: per questo motivo nell’oroscopo del giorno non si parla di rapporti di lunga durata ma piuttosto di flirt e nuovi amori. Quali saranno le previsioni astrali segno per segno in amore, lavoro e salute? Leggetelo subito qui, nell’oroscopo di Ginny per Fanpage.it.

Continua a leggere



L’oroscopo di oggi, martedì 3 marzo, vede la Luna transitare nel segno d’aria dei Gemelli e Venere in quadratura a Saturno: per questo motivo nell’oroscopo del giorno non si parla di rapporti di lunga durata ma piuttosto di flirt e nuovi amori. Quali saranno le previsioni astrali segno per segno in amore, lavoro e salute? Leggetelo subito qui, nell’oroscopo di Ginny per Fanpage.it.

Continua a leggere

Continua a leggere