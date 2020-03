I Testi di tutte le canzoni del Festival di Sanremo 2020 TUTTE LE CANZONI DI SANREMO 2020

L’oroscopo del giorno 4 marzo: Mercurio in Acquario rende geniali Bilancia e Gemelli



L’oroscopo di oggi, mercoledì 4 marzo, con la Luna dolcissima ed emotivissima nel segno del Cancro e Venere che si sta avvicinando al segno del Toro (ma di questo ne parliamo domani). Ecco qui le previsioni astrali segno per segno in amore, salute e lavoro. L’oroscopo del giorno parla di una femminilità forte e di un rifiuto della routine grazie a Mercurio retrogrado in Acquario.

