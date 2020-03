I Testi di tutte le canzoni del Festival di Sanremo 2020 TUTTE LE CANZONI DI SANREMO 2020

L’oroscopo della settimana dal 9 al 15 marzo: dalla Luna piena in Vergine a Venere in Toro



L’oroscopo della settimana su Fanpage.it con la vostra astrologa del cuore Ginny! La settimana inizia con la Luna piena nel segno della Vergine e tanti altri pianeti in segni di terra: da Venere in Toro a Marte in Capricorno. Aspettatevi quindi una settimana fatta di solidità, richieste e bisogno di risposte serie. E progetti già che ci siete. Leggete qua le previsioni astrali segno per segno.

