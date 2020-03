I Testi di tutte le canzoni del Festival di Sanremo 2020 TUTTE LE CANZONI DI SANREMO 2020

L’oroscopo di oggi 12 marzo: Leone e Acquario non si sentono compresi dal partner



L’oroscopo di oggi, giovedì 12 marzo 2020, vede la Luna nel segno profondo dello Scorpione che però, opponendosi a Venere in Toro, porta a diverse incomprensioni, sospetti o battibecchi in amore. Per fortuna sta per arrivare un bel Sole sestile a Plutone che risveglierà gli istinti sopiti. Siete pronti alle previsioni astrali di oggi? Leggetele qua, segno per segno.

Continua a leggere



L’oroscopo di oggi, giovedì 12 marzo 2020, vede la Luna nel segno profondo dello Scorpione che però, opponendosi a Venere in Toro, porta a diverse incomprensioni, sospetti o battibecchi in amore. Per fortuna sta per arrivare un bel Sole sestile a Plutone che risveglierà gli istinti sopiti. Siete pronti alle previsioni astrali di oggi? Leggetele qua, segno per segno.

Continua a leggere

Continua a leggere