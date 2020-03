I Testi di tutte le canzoni del Festival di Sanremo 2020 TUTTE LE CANZONI DI SANREMO 2020

L’oroscopo di oggi 21 marzo: dichiarazioni d’amore da Cancro e Pesci



L’oroscopo del giorno sabato 21 marzo, con la Luna che nel pomeriggio entra in Pesci e si avvicina a Mercurio, pianeta del dialogo. Per questo i sentimenti in serata avranno un canale preferenziale per arrivare al destinatario. Con naturalezza e romanticismo, come piace ai segni d’acqua. Ecco le previsioni astrali segno per segno.

