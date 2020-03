I Testi di tutte le canzoni del Festival di Sanremo 2020 TUTTE LE CANZONI DI SANREMO 2020

Luca Argentero a poche settimane dalla nascita della figlia: “Non ho paura, sono certo andrà bene”



Luca Argentero, che accoglierà la sua prima figlia nel periodo più drammatico dell’Italia, quello segnato dalla pandemia di coronavirus, fa sapere di non avere paura di quello che lo attende. La bambina che aspetta dalla compagna Cristina Marino arriverà in primavera inoltrata e l’attore non potrebbe essere più felice: “Sono certo che andrà tutto bene”.

