Lucia e Orlando sarebbero tornati insieme dopo C’è posta per te, l’ultima foto di coppia a gennaio



Lucia De Martino e Orlando Cesarano sono stati i protagonisti di una storia andata in onda a C’è posta per te il 7 marzo. Nello studio del people show di Maria De Filippi i due non si sono riappacificati ma a telecamere spente le cose potrebbero essere andate in maniera diversa: l’ultima foto di coppia condivisa sui social risale al 31 gennaio, circa un mese fa.

