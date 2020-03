I Testi di tutte le canzoni del Festival di Sanremo 2020 TUTTE LE CANZONI DI SANREMO 2020

Luino, torna dalla spesa e non tira il freno a mano: donna muore travolta dalla sua auto



Una donna di 65 anni è morta ieri sera a Luino, in provincia di Varese, schiacciata dalla sua stessa auto. Era appena tornata a casa dopo aver fatto la spesa: non avrebbe azionato il freno a mano della vettura che, parcheggiata in un tratto in pendenza, si è mossa schiacciando la donna contro un muretto. Inutile l’intervento dei soccorsi.

