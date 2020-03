I Testi di tutte le canzoni del Festival di Sanremo 2020 TUTTE LE CANZONI DI SANREMO 2020

L’ultimo post di Harry e Meghan: “Grazie di tutto”, l’addio ufficiale come Sussex Royal



Harry e Meghan dicono addio al marchio Sussex Royal. Con un ultimo post pubblicato su Instagram e firmato semplicemente con i nomi di battesimo, hanno ringraziato tutti coloro che li hanno sostenuti. Un portavoce, poi, ha fatto sapere: “Il Duca e la Duchessa del Sussex non useranno più il nome Sussex Royal per le loro organizzazioni benefiche, per Instagram o per il sito”.

