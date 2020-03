I Testi di tutte le canzoni del Festival di Sanremo 2020 TUTTE LE CANZONI DI SANREMO 2020

L’Urbi et Orbi di Papa Francesco conquista l’Italia: più di 8 milioni solo su Rai1



I numeri televisivi dell’Urbi et Orbi dicono che Papa Francesco ha unificato l’Italia nonostante la solitudine di piazza San Pietro. Le immagini della benedizione del Papa sotto la pioggia, in una piazza vuota, hanno fatto il giro del mondo, sono diventate altamente simboliche e hanno fatto il pieno di ascolti in tv.

Continua a leggere



I numeri televisivi dell’Urbi et Orbi dicono che Papa Francesco ha unificato l’Italia nonostante la solitudine di piazza San Pietro. Le immagini della benedizione del Papa sotto la pioggia, in una piazza vuota, hanno fatto il giro del mondo, sono diventate altamente simboliche e hanno fatto il pieno di ascolti in tv.

Continua a leggere

Continua a leggere