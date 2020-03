I Testi di tutte le canzoni del Festival di Sanremo 2020 TUTTE LE CANZONI DI SANREMO 2020

Lutto per Stash che piange la morte di Antonella: “Era una fan, aveva tatuato il mio nome”



Stash dei The Kolors rende nota via Instagram la scomparsa di Antonella, una giovane fan che lo aveva seguito lungo le tappe della sua carriera. “Impossibile farvi capire la tristezza che sto provando in questo momento” ha scritto il frontman del gruppo musicale italiano “Sono vicino alla sua famiglia”.

Continua a leggere



Stash dei The Kolors rende nota via Instagram la scomparsa di Antonella, una giovane fan che lo aveva seguito lungo le tappe della sua carriera. “Impossibile farvi capire la tristezza che sto provando in questo momento” ha scritto il frontman del gruppo musicale italiano “Sono vicino alla sua famiglia”.

Continua a leggere

Continua a leggere