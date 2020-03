I Testi di tutte le canzoni del Festival di Sanremo 2020 TUTTE LE CANZONI DI SANREMO 2020

Madonna cade sul palco e scoppia in lacrime di fronte ai fan, è stata trasportata in ospedale



Nuova caduta sul palco per Madonna che, durante un concerto a Parigi, è caduta mentre eseguiva le prove di una coreografia insieme a uno dei ballerini del suo staff. I fan presenti hanno raccontato che la popstar sarebbe scoppiata in lacrime dopo la caduta, per poi essere trasportata in ospedale. Dopo la caduta, Madonna ha annullato il concerto.

