Magenta, ciclista investito da un’auto: trasportato in ospedale con un trauma cranico



Un uomo di 53 anni è stato travolto da un’auto mentre era in sella alla sua bici. L’incidente stradale si è verificato nella mattinata di oggi, martedì 10 marzo, in via Filippo Turati a Magenta, in provincia di Milano. Il ciclista, sbalzato dall’auto, ha riportato una ferita alla testa e un trauma cranico: è stato trasportato in codice giallo in ospedale.

