Mahmood e Gabriele sempre insieme, le foto su Chi



Il settimanale diretto da Alfonso Signorini pizzica il vincitore del Festival di Sanremo 2019 con Gabriele Esposito, il cantante e ballerino ex “Amici”. Sembrerebbe che i due siano ormai inseparabili. Anche la loro amica in comune, Elodie, li aveva immortalati insieme durante una cena a Milano, i due continuerebbero a vedersi come dimostrano le foto.

