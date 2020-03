I Testi di tutte le canzoni del Festival di Sanremo 2020 TUTTE LE CANZONI DI SANREMO 2020

Maldini: “Io e mio figlio stiamo bene, in una settimana dovremmo debellare il Coronavirus”



Dopo essere risultato positivo al Coronavirus, con suo figlio Daniel, Paolo Maldini ha rotto il silenzio sui social: “Stiamo bene, dovremmo riuscire a debellare questo virus nell’arco di una settimana e comunque grazie a tutti per l’affetto che non manca mai”. Il dirigente del Milan ha speso parole d’affetto per medici, infermieri e personale sanitario.

Continua a leggere



Dopo essere risultato positivo al Coronavirus, con suo figlio Daniel, Paolo Maldini ha rotto il silenzio sui social: “Stiamo bene, dovremmo riuscire a debellare questo virus nell’arco di una settimana e comunque grazie a tutti per l’affetto che non manca mai”. Il dirigente del Milan ha speso parole d’affetto per medici, infermieri e personale sanitario.

Continua a leggere

Continua a leggere