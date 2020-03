I Testi di tutte le canzoni del Festival di Sanremo 2020 TUTTE LE CANZONI DI SANREMO 2020

Maltempo: allerta arancione in Sicilia e allerta gialla in altre tre regioni



A causa del maltempo il Dipartimento della Protezione Civile ha emanato per la giornata di domani, mercoledì 25 marzo, un avviso di allerta meteo arancione su gran parte della Sicilia, allerta gialla sui restanti settori dell’Isola, su Calabria, Basilicata e gran parte dell’Abruzzo. Allerta anche in Emilia romagna per neve.

Continua a leggere



A causa del maltempo il Dipartimento della Protezione Civile ha emanato per la giornata di domani, mercoledì 25 marzo, un avviso di allerta meteo arancione su gran parte della Sicilia, allerta gialla sui restanti settori dell’Isola, su Calabria, Basilicata e gran parte dell’Abruzzo. Allerta anche in Emilia romagna per neve.

Continua a leggere

Continua a leggere