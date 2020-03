I Testi di tutte le canzoni del Festival di Sanremo 2020 TUTTE LE CANZONI DI SANREMO 2020

Maltempo, allerta meteo gialla in Lombardia per rischio idrogeologico e vento forte fino al 31 marzo



Scatta l’allerta meteo gialla in Lombardia. Come comunicato dalla Protezione civile, il livello di attenzione sarà innalzato per rischi idrogelogici e forti venti a causa di una saccatura in arrivo dal nord Europa di aria fredda di origine artica. Ciò “provocherà la formazione di una depressione tra i Pirenei e il Golfo del Leone”, spiega la Protezione civile, avvisando che il tempo sarà perturbato per qualche giorno. Le aree interessate sono il Nodo Idraulico di Milano, l’Alta pianura orientale, la Bassa pianura orienta e l’Appennino pavese. L’allerta gialla durerà da oggi, domenica 29 marzo, sino a martedì 31 alle 24.

Continua a leggere



Scatta l’allerta meteo gialla in Lombardia. Come comunicato dalla Protezione civile, il livello di attenzione sarà innalzato per rischi idrogelogici e forti venti a causa di una saccatura in arrivo dal nord Europa di aria fredda di origine artica. Ciò “provocherà la formazione di una depressione tra i Pirenei e il Golfo del Leone”, spiega la Protezione civile, avvisando che il tempo sarà perturbato per qualche giorno. Le aree interessate sono il Nodo Idraulico di Milano, l’Alta pianura orientale, la Bassa pianura orienta e l’Appennino pavese. L’allerta gialla durerà da oggi, domenica 29 marzo, sino a martedì 31 alle 24.

Continua a leggere

Continua a leggere