Manila, uomo armato tiene in ostaggio 30 persone in un centro commerciale: si temono vittime



Paura a Manila, capitale delle Filippine, dove un ex dipendente di un centro commerciale, armato di pistole e granate, ha preso in ostaggio almeno 30 persone, ferendone una, che è stata trasferita in ospedale. La struttura è stata circondata dalle forze dell’ordine ed evacuata, mentre un negoziatore è a lavoro per cercare di riportare la situazione sotto controllo.

