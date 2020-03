I Testi di tutte le canzoni del Festival di Sanremo 2020 TUTTE LE CANZONI DI SANREMO 2020

Mara Venier e la gaffe in diretta: “Sono state sospese tutte la partite”, ma in onda c’è Parma-Spal



Nella puntata di Domenica In, in onda l’8 marzo 2020, si parla ovviamente di Coronavirus. Nell’accogliere gli spettatori, collegatisi da poco sul primo canale del servizio pubblico, Mara Venier si lascia andare ad una piccola gaffe, dando delle informazioni non propriamente corrette: “Tutte le partite di calcio sono state sospese”, ma in realtà proprio mentre sta parlando è in onda Parma-Spal.

Continua a leggere



Nella puntata di Domenica In, in onda l’8 marzo 2020, si parla ovviamente di Coronavirus. Nell’accogliere gli spettatori, collegatisi da poco sul primo canale del servizio pubblico, Mara Venier si lascia andare ad una piccola gaffe, dando delle informazioni non propriamente corrette: “Tutte le partite di calcio sono state sospese”, ma in realtà proprio mentre sta parlando è in onda Parma-Spal.

Continua a leggere

Continua a leggere