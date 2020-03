I Testi di tutte le canzoni del Festival di Sanremo 2020 TUTTE LE CANZONI DI SANREMO 2020

Mara Venier: “Torno con Domenica In ma mi sento fragile, esperimento per tenervi compagnia”



Mara Venier ammette di averci pensato a lungo prima di decidere di tornare in onda con Domenica In. “Mi sento fragile, sono giorni che non esco di casa e non dormo” ha fatto sapere la conduttrice che ammette di non avere ancora stabilito con certezza la durata della diretta di domenica 22 marzo: “Non posso garantire che il programma durerà tre ore e mezza, ci metterò tutta la volontà”.

