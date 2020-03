I Testi di tutte le canzoni del Festival di Sanremo 2020 TUTTE LE CANZONI DI SANREMO 2020

Marc Marquez, la fidanzata dice basta e la Spagna lo blinda in casa



Love story finita tra il campione MotoGP e la modella Lucia Rivera Romero. Su Instagram il post del pilota spagnolo che per effetto dei divieti scattati per il Coronavirus è costretto a restare a casa. La bella Lucia è invece in vacanza a Tulum, da dove posta scatti bollenti.

Continua a leggere



Love story finita tra il campione MotoGP e la modella Lucia Rivera Romero. Su Instagram il post del pilota spagnolo che per effetto dei divieti scattati per il Coronavirus è costretto a restare a casa. La bella Lucia è invece in vacanza a Tulum, da dove posta scatti bollenti.

Continua a leggere

Continua a leggere