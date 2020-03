I Testi di tutte le canzoni del Festival di Sanremo 2020 TUTTE LE CANZONI DI SANREMO 2020

Maria De Filippi contro Armando Incarnato del trono over: “Smettila, tratti male tutte le donne”



Maria De Filippi ha perso la pazienza. Nel corso della puntata del trono over di Uomini e Donne andata in onda venerdì 6 marzo, la padrona di casa è esplosa lasciandosi andare ad una sfuriata contro il corteggiatore Armando Incarnato, stanca del modo in cui tratta le donne che provano ad avvicinarsi a lui. Armando sta portando avanti un’accesa discussione con Veronica Ursida, in lacrime al centro dello studio, ma la conduttrice non può non intervenire e sbotta gridaando: “Hai visto solo donne che hanno pianto per te e lei è l’ennesima! Non se ne può più!”.

