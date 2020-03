I Testi di tutte le canzoni del Festival di Sanremo 2020 TUTTE LE CANZONI DI SANREMO 2020

Maria De Filippi: “Mio fratello Giuseppe mi ha sparato, ho ancora un buco in fronte”



Ospite di ‘Che tempo che fa’, Maria De Filippi ha svelato degli aneddoti decisamente singolari sulla sua vita. La conduttrice ha raccontato che il fratello le sparò con il fucile a pallini che suo padre usava per la caccia. La colpì alla fronte e per fortuna non ci furono gravi conseguenze. Maria De Filippi ha raccontato anche che una donna è svenuta a ‘C’è posta per te’, aggrappandosi a lei e facendola cadere.

