Maria De Filippi smaschera Sabrina Ferilli, Amici 2020 a casa della star: “Non ci guardi, bugiarda”



Maria De Filippi ha deciso di fare uno scherzo all’amica Sabrina Ferilli, nel corso della seconda puntata del serale di Amici 2020. Per verificare che l’attrice stesse davvero seguendo la trasmissione in diretta, ha mandato un’inviata sotto casa della Ferilli, costretta ad aprire in pigiama e occhiali.

