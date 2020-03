I Testi di tutte le canzoni del Festival di Sanremo 2020 TUTTE LE CANZONI DI SANREMO 2020

Marisa Bruni Tedeschi: “Svelai a mio marito il nome del mio amante, lui mi capì”



La mamma della top model Carla, ex première dame di Francia, e di Valeria, attrice e regista, si racconta senza filtri rivelando anche il suo amore ad Alberto Bruni Tedeschi e i loro tradimenti: “Però non ci siamo mai lasciati. Era una storia d’amore con una certa libertà. Tante cose non funzionavano più, io viaggiavo, avevo incontri, non ci nascondevamo niente e non abbiamo mai litigato per quello”.

