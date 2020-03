I Testi di tutte le canzoni del Festival di Sanremo 2020 TUTTE LE CANZONI DI SANREMO 2020

Marotta detta la linea per un campionato regolare: “Serie A avanti solo a porte chiuse”



L’ad nerazzurro è ritornato sulle motivazioni per cui l’Inter è contrariata fortemente dalla gestione dell’emergenza della Lega Serie A, incapace di avere una posizione congrua e rispettosa della regolarità del campionato: “C’è chi da due settimane non scende in campo, chi gioca con regolarità. Adesso si torna a parlare di porte chiuse, si sta falsando tutto”

