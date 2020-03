I Testi di tutte le canzoni del Festival di Sanremo 2020 TUTTE LE CANZONI DI SANREMO 2020

Martina Beltrami di Amici 2020: “Ho fatto coming out a 16 anni, molti lo avevano già capito”



L’allieva del serale di Amici, eliminata nella prima puntata, risponde a cuore aperto alle domande dei fan. Dall’ammissione della sua omosessualità al dolore per le critiche all’aspetto fisico, passando per l’esperienza nel talent di Maria De Filippi, dove ha trovato una grande amicizia in Gaia Gozzi.

