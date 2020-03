I Testi di tutte le canzoni del Festival di Sanremo 2020 TUTTE LE CANZONI DI SANREMO 2020

Mascherine lombarde anti coronavirus “fermate” dall’Iss, Fontana: “Attesa inammissibile”



Il governatore lombardo Attilio Fontana ha attaccato l’Istituto superiore di sanità che ha chiesto “ha chiesto tempo per poter rilasciare la certificazione” per le prime mascherine prodotte in Lombardia. Un’azienda che sarebbe pronta a realizzare 900 mila mascherine al giorno con tessuto certificato dal Politecnico di Milano. “È inammissibile che in una situazione come questa ci si faccia ancora in ingolfare dalla burocrazia”.

