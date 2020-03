I Testi di tutte le canzoni del Festival di Sanremo 2020 TUTTE LE CANZONI DI SANREMO 2020

Massacrata da un familiare, 39enne muore nell’ospedale Pellegrini



Una donna di 39 anni di origini ucraine è deceduta nella notte del 1 marzo nell’ospedale Pellegrini, nel centro di Napoli, dove era ricoverata da 10 giorni in seguito a gravi percosse. Sull’accaduto sono in corso indagini dei carabinieri, che stanno effettuando accertamenti sulla sua situazione familiare in sinergia coi servizi sociali.

