I Testi di tutte le canzoni del Festival di Sanremo 2020 TUTTE LE CANZONI DI SANREMO 2020

Massimo Ghini: “Mia figlia rientrata in Italia da Londra, gli italiani si sono sentiti abbandonati”



Massimo Ghini racconta il rientro in Italia della figlia Margherita, studentessa 20enne trasferitasi a Londra. “Stavo per muovere la Farnesina, parlare con i giornali, andare in televisione, inchiodarmi davanti a qualche ministero” fa sapere l’attore, comprensibilmente preoccupato a causa della pandemia di coronavirus “Ci rivolgiamo all’Inghilterra come se noi fossimo sempre una sorta di trogloditi e loro over the top, invece ultimamente mi pare non sia successo”.

Continua a leggere



Massimo Ghini racconta il rientro in Italia della figlia Margherita, studentessa 20enne trasferitasi a Londra. “Stavo per muovere la Farnesina, parlare con i giornali, andare in televisione, inchiodarmi davanti a qualche ministero” fa sapere l’attore, comprensibilmente preoccupato a causa della pandemia di coronavirus “Ci rivolgiamo all’Inghilterra come se noi fossimo sempre una sorta di trogloditi e loro over the top, invece ultimamente mi pare non sia successo”.

Continua a leggere

Continua a leggere