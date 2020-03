I Testi di tutte le canzoni del Festival di Sanremo 2020 TUTTE LE CANZONI DI SANREMO 2020

Massimo Giletti: “Sono stato vicino a mio padre quando è morto, penso a chi oggi non può farlo”



Aprendo la puntata del 15 marzo di “Non è l’Arena”, Massimo Giletti ha ricordato la morte recente di suo padre per dirsi vicini a quelle persone che oggi, a causa dell’emergenza coronavirus, non possono assistere i propri cari in difficoltà: “Forse se in questi anni si fosse investito di più in sanità, avremmo potuto salvare queste molte di queste persone”.

