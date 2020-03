I Testi di tutte le canzoni del Festival di Sanremo 2020 TUTTE LE CANZONI DI SANREMO 2020

Materazzi punge Ibrahimovic in una challenge sui social: “Se vuoi ti presto la Champions”



Marco Materazzi ha partecipato ad una challenge via social: palleggiare con un rotolo di carta igienica per poi centrare la Champions League. Da qui, la sfida con frecciatina a Zlatan Ibrahimovic, suo ex compagno ai tempi dell’Inter, che in una carriera costellata da trofei non ha mai vinto la Coppa.

Continua a leggere



Marco Materazzi ha partecipato ad una challenge via social: palleggiare con un rotolo di carta igienica per poi centrare la Champions League. Da qui, la sfida con frecciatina a Zlatan Ibrahimovic, suo ex compagno ai tempi dell’Inter, che in una carriera costellata da trofei non ha mai vinto la Coppa.

Continua a leggere

Continua a leggere