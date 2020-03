I Testi di tutte le canzoni del Festival di Sanremo 2020 TUTTE LE CANZONI DI SANREMO 2020

Mauro Coruzzi: “Donatella Rettore è in ospedale, non sta bene ma il coronavirus non c’entra”



Mauro Coruzzi, ospite di Marco Liorni a ItaliaSì, ha salutato l’amica Donatella Rettore, recentemente operata come da lei stessa raccontato. “Non sta bene, in questo momento si trova in ospedale ma il coronavirus non c’entra” ha spiegato Coruzzi, raccontando che l’artista sarebbe stata nuovamente ricoverata dopo le dimissioni di qualche giorno fa.

