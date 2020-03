I Testi di tutte le canzoni del Festival di Sanremo 2020 TUTTE LE CANZONI DI SANREMO 2020

Maverick Vinales, video Instagram dopo l’incidente: le condizioni del Top Gun Yamaha



Il pilota spagnolo che dal 2017 divide il box con Valentino Rossi parla dopo il ricovero in ospedale in seguito all’infortunio rimediato in un allenamento con la moto da cross: “Serviranno due settimane per recuperare ma sto bene”.

Continua a leggere



Il pilota spagnolo che dal 2017 divide il box con Valentino Rossi parla dopo il ricovero in ospedale in seguito all’infortunio rimediato in un allenamento con la moto da cross: “Serviranno due settimane per recuperare ma sto bene”.

Continua a leggere

Continua a leggere