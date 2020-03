I Testi di tutte le canzoni del Festival di Sanremo 2020 TUTTE LE CANZONI DI SANREMO 2020

Mediaset ferma le nuove puntate di Avanti un altro, Paolo Bonolis: “Perché interromperci?”



Mediaset rimodula il day time di Canale 5 dal 16 marzo e, tra le altre cose, decide di mandare in onda le repliche di mandare in onda le repliche di “Avanti un altro”. Bonolis polemico su Instagram: “Perché interromperci quando il prodotto è completo e già a loro completa disposizione non necessitando quindi di ulteriori registrazioni?”

