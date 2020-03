I Testi di tutte le canzoni del Festival di Sanremo 2020 TUTTE LE CANZONI DI SANREMO 2020

Meghan Markle a Londra non ha badato a spese, il suo guardaroba è costato quasi 30mila euro



Meghan Markle ha incantato tutti con la sua eleganza durante il viaggio a Londra, dando prova di vantare un perfetto stile da principessa. Per sfoggiare dei look tanto impeccabili, però, ha speso una cifra da capogiro che solo in poche possono permettersi.

Continua a leggere



Meghan Markle ha incantato tutti con la sua eleganza durante il viaggio a Londra, dando prova di vantare un perfetto stile da principessa. Per sfoggiare dei look tanto impeccabili, però, ha speso una cifra da capogiro che solo in poche possono permettersi.

Continua a leggere

Continua a leggere