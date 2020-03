I Testi di tutte le canzoni del Festival di Sanremo 2020 TUTTE LE CANZONI DI SANREMO 2020

Messi, polemica con il Barcellona: “Stipendi tagliati del 70%, dal club ci hanno messo pressione”



Leo Messi polemizza con il Barcellona sul taglio degli stipendi. L’argentino ha scritto un lungo post su Instagram in cui ha voluto spiegare perché in un primo momento lui e i suoi compagni avevano detto di no alla proposta avanzata dal presidente Bartomeu: “La nostra volontà è sempre stata quella di applicare una riduzione dello stipendio, perché comprendiamo appieno che si tratta di una situazione eccezionale e siamo i primi ad aver sempre aiutato il club quando ci è stato chiesto, per questo ci ha sorpreso che all’interno del club ci sia stato qualcuno che ha cercato di metterci sotto la lente d’ingrandimento facendo pressione affinché facessimo qualcosa che avevamo già deciso di fare”.

