Mestre. Positiva al coronavirus, litiga al supermercato e tossisce in faccia alla cassiera



L’episodio mercoledì al Lidl del Terraglio. La vittima ora è stata messa in isolamento. La cliente, a dir poco maleducata, rischia una denuncia. Filcams: “Condizioni precarie nei supermercati. L’altro giorno un uomo mi ha aggredito verbalmente mentre ero in cassa perché i colleghi all’ingresso avevano fatto entrare lui ma non la moglie”.

