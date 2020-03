I Testi di tutte le canzoni del Festival di Sanremo 2020 TUTTE LE CANZONI DI SANREMO 2020

Michelle Hunziker e Serena Autieri mamme in quarantena: lanciano il flash mob a tema Frozen



Michelle Hunziker e Serena Autieri sono chiuse in casa a causa del Coronavirus e sanno bene cosa significa passare la quarantena con delle figlie piccole. È proprio per aggiungere un tocco di leggerezza alle giornate delle bambine e per sostenere a distanza le mamme come loro che hanno lanciato un’originale sfida social a tema Frozen.

