I Testi di tutte le canzoni del Festival di Sanremo 2020 TUTTE LE CANZONI DI SANREMO 2020

Migliori deodoranti: i più efficaci contro i cattivi odori



I deodoranti sono prodotti cosmetici utilizzati sulle ascelle indispensabili per curare l’igiene personale e per limitare il cattivo odore ascellare provocato dalla sudorazione. Un buon deodorante, oltre ad essere efficace, deve essere anche anti-macchia, anti-traspirante, anti-aloni, e, soprattutto, privo di sostanze dannose. Si distinguono in deodoranti spray, roll-on o stick e in creama e, attraverso l’azione deodorizzante, nascondono il cattivo odore ascellare. Dal momento che sceglierne uno efficace e sicuro piò risultare complicato, scopriamo quali sono i migliori attualmente in commercio.

Continua a leggere



I deodoranti sono prodotti cosmetici utilizzati sulle ascelle indispensabili per curare l’igiene personale e per limitare il cattivo odore ascellare provocato dalla sudorazione. Un buon deodorante, oltre ad essere efficace, deve essere anche anti-macchia, anti-traspirante, anti-aloni, e, soprattutto, privo di sostanze dannose. Si distinguono in deodoranti spray, roll-on o stick e in creama e, attraverso l’azione deodorizzante, nascondono il cattivo odore ascellare. Dal momento che sceglierne uno efficace e sicuro piò risultare complicato, scopriamo quali sono i migliori attualmente in commercio.

Continua a leggere

Continua a leggere