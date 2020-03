I Testi di tutte le canzoni del Festival di Sanremo 2020 TUTTE LE CANZONI DI SANREMO 2020

Migliori dondoli per neonati e bambini: come sceglierli



I dondoli sono utili per far smettere di piangere i neonati o per far giocare i bambini grazie al dondolio. Si suddividono in sdraiette, altalene e dondoli tradizionali, ognuno adatto ad una diversa fascia d’età e con diverse caratteristiche. Le sdraiette e le altalene possono avere un dondolio elettrico o manuale, mentre i dondoli tradizionali vengono mossi direttamente dai movimenti del bambino. Scopriamo insieme quali sono i migliori attualmente disponibili in commercio.

Continua a leggere



I dondoli sono utili per far smettere di piangere i neonati o per far giocare i bambini grazie al dondolio. Si suddividono in sdraiette, altalene e dondoli tradizionali, ognuno adatto ad una diversa fascia d’età e con diverse caratteristiche. Le sdraiette e le altalene possono avere un dondolio elettrico o manuale, mentre i dondoli tradizionali vengono mossi direttamente dai movimenti del bambino. Scopriamo insieme quali sono i migliori attualmente disponibili in commercio.

Continua a leggere

Continua a leggere