I Testi di tutte le canzoni del Festival di Sanremo 2020 TUTTE LE CANZONI DI SANREMO 2020

Migliori paracapezzoli del 2020: i più sicuri per l’allattamento



I paracapezzoli sono dei capezzoli artificiali che vengono utilizzati dalle mamme che riscontrano problemi durante il periodo dell’allattamento, come ragadi, dolori, tagli o screpolature. Disponibili in silicone o in argento e in diverse misure, hanno una forma tale da riprodurre quella di un’areola e di un capezzolo, ovviamente forato, attraverso il quale il bambino succhia il latte più facilmente, senza causare sofferenze alla madre. Scopriamo insieme quali sono i migliori paracapezzoli per allattare di quest’anno e come sceglierli.

Continua a leggere



I paracapezzoli sono dei capezzoli artificiali che vengono utilizzati dalle mamme che riscontrano problemi durante il periodo dell’allattamento, come ragadi, dolori, tagli o screpolature. Disponibili in silicone o in argento e in diverse misure, hanno una forma tale da riprodurre quella di un’areola e di un capezzolo, ovviamente forato, attraverso il quale il bambino succhia il latte più facilmente, senza causare sofferenze alla madre. Scopriamo insieme quali sono i migliori paracapezzoli per allattare di quest’anno e come sceglierli.

Continua a leggere

Continua a leggere